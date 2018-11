La Sestese testa la capolista

(Foto Facebook – Castellanzese Calcio 1921)

Il Girone A di Eccellenza ha finora una sola padrona: la Castellanzese che dopo 8 turni guarda tutti dall’alto al basso con 22 punti. La nona giornata, in programma domenica 4 novembre (ore 14.30) metterà davanti ai neroverdi un impegno insidioso: a Castellanza arriverà la Sestese, squadra ostica che ha tutta l’intenzione di fare lo sgambetto alla capolista.

Sarà sicuramente una giornata particolare per mister Fiorenzo Roncari, che affronterà da avversario la “sua” Sestese.

Il big match di giornata sarà al “Mari” dove il Legnano ospiterà il Varese per una sfida storica e sentita, mentre la Varesina sarà impegnata a Cassano Magnago contro l’Union Villa; fenici che vogliono fare tre punti per continuare a risalire in classifica, cassanesi che invece vogliono confermare l’ultima vittoria.

Il Busto 81, impegnato a Lazzate contro l’Ardor, cercherà il successo per restare nelle zone nobili della classifica, mentre il Verbano proverà a espugnare l’ostico campo del Fenegrò.

Chiudono il quadro Alcione – Mariano, Castanese – Vigevano e la sfida tutta pavese tra Ferrera Erbognone e Accademia Pavese.