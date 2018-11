Lavori in corso, limitazione alle corsie della 336 a Malpensa

Per consentire la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici a servizio delle installazioni lungo la statale, la corsia di sorpasso delle carreggiate in direzione Novara e Milano, sulla statale 336 “dell’Aeroporto della Malpensa”, sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra il km 7,500 e il km 10,750, nel territorio comunale di Somma Lombardo, in provincia di Varese.

La limitazione sarà in vigore dalle 21:30 di mercoledì 7 novembre alle ore 6:30 di giovedì 8 novembre e per effetto del provvedimento la viabilità in entrambe le direzioni sarà deviata sulla corsia libera.

L’attività di manutenzione elettrica interesserà anche la statale 336 dir “Diramazione per l’Aeroporto della Malpensa” da giovedì 8 a sabato 10 novembre. Fra le ore 21:30 e le ore 6:30, infatti, il traffico lungo le carreggiate in direzione Novara e Milano sarà consentito sulla sola corsia di marcia tra il km 0 e il km 4, a Somma Lombardo.