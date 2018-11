L’importanza del sito web

In una realtà in cui il web è diventato parte della nostra quotidianità, diventa fondamentale per un’attività essere presente online, sia essa di piccole o grandi dimensioni.

Chi già possiede un sito web, spesso non ottiene un riscontro soddisfacente e perde credibilità nell’efficacia di questo potente strumento di comunicazione, senza domandarsi il motivo di tale insuccesso. Basare la valutazione su un’esperienza negativa può portare a giudizi alterati: è importante affidarsi a dei professionisti per ottenere dei risultati.

Dopotutto il mercato propone molteplici soluzioni: da quelle fai da te, a quelle più economiche, fino ad arrivare a soluzione sviluppate con software proprietario. Insomma una vera giungla dell’offerta! È proprio per questo motivo che è importate prima di fare una scelta, raccogliere tutte le informazioni necessarie per effettuare la corretta valutazione del progetto.

Cosa rende un sito web efficace?

Per realizzare un sito web efficace è necessario curare ogni parte del progetto, per le quali sono richieste competenze specifiche, vediamole nel dettaglio:

il Layout grafico, sarà il vestito con il quale ci presenteremo ai nostri potenziali clienti, deve essere cucito su misura. Studiare una grafica accattivante e una comunicazione chiara.

la Struttura dovrà essere progettata considerando le caratteristiche di navigabilità e accessibilità dei contenuti, per consentire all’utente di raggiungere facilmente ciò che sta cercando;

l’ottimizzazione per una corretta visualizzazione dei contenuti da qualsiasi dispositivo (computer, tablet e smartphone);

l’ottimizzazione dei contenuti per favorire l’indicizzazione ed il posizionamento sui motori di ricerca;

Quanto sono importanti l’assistenza e la manutenzione?

Quando parliamo del sito web di un’azienda uno dei fattori più importanti sono i tempi di risposta nelle richieste di assistenza. In un mercato ormai affacciato ai servizi H24 disporre di un servizio di assistenza celere è basilare per ridurre eventuali disservizi che possono verificarsi sul sito o sulla posta.

L’attività di manutenzione segue la fase successiva alla realizzazione del sito web e consente di mantenere nel tempo la piattaforma ed i plugin utilizzati sempre aggiornati.

Eseguire gli interventi in modo costante evita problemi di incompatibilità con i browser e riduce la possibilità di subire degli attacchi malware che potrebbero comportare la compromissione del sito, ma soprattutto la penalizzazione da parte del motore di ricerca e la conseguente perdita di visibilità.

Come scegliere il vostro partner

Spesso si è portati nell’acquisto ad optare per la soluzione più economica. Pensiamo ad esempio all’acquisto di un prodotto: lo stesso cellulare possiamo comprarlo ad un prezzo più competitivo, risparmiando sulla spesa senza alcuna differenza di performance.

Diversamente vale per un servizio: non sempre la prestazione migliore è al prezzo inferiore. Acquistare ad un basso costo un servizio, può trasformare l’apparente risparmio in una perdita.

Valutate il progetto considerando tutte le attività che sono comprese nell’offerta, ma soprattutto la capacità del consulente di esporre in modo chiaro l’argomento e le attività che verranno gestite.

A chi affidarsi?

Gweb, web agency specializzata nella realizzazione di siti web varese e in visibilità sui motori di ricerca, è una realtà affermata e competente nel settore. Affidarsi a loro vi permetterà di essere seguiti e supportati da un team creativo di professionisti in grado di fornirvi tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione del progetto e sviluppare al meglio la soluzione più adeguata alle vostre reali esigenze.