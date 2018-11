Moto Villa, un tocco varesino a Eicma 2018

C’è anche un tocco varesino, anzi casciaghese, ad Eicma, l’esposizione internazione del ciclo e motociclo in scena in Fiera a Milano dall’8 all’11 novembre, con preview per stampa e addetti ai lavori che ha aperto i battenti oggi, martedì 6 novembre.

Moto Villa di Marcellino Bivio ha uno stand tutto suo, il numero 24 U 75, dove lo storico marchio rilevato 5 anni fa da Bivio e dal suo team mette in mostra novità e progetti per il futuro: «Siamo tornati ad Eicma lo scorso anno dopo 35 anni – spiega -, con un solo motore. Quest’anno presentiamo 9 moto e tantissimi motori».

Tra le varie novità, quella che sta attirando maggiormente l’interesse è la inedita motocross destinata alle corse la 125 FV con motore due tempi ad iniezione elettronica concepita per soddisfare le esigenze sia del debuttante che del pilota esperto grazie ad una componentistica personalizzata: «In tantissimi sono venuti a vederla e chiedono informazioni, diciamo che siamo al centro dell’interesse degli operatori del mercato – spiega Bivio, casciaghese da generazioni, che si avvale ancora del supporto e dell’esperienza di Francesco Villa, vecchio patron del marchio, che con i suoi 85 anni non smette di essere un punto di riferimento -. Abbiamo anche moto da tre grintosi minicross a motorizzazione elettrica due raffinati motocicli un 50 2T ed un 125 cc 4T omologati per uso stradale destinati ai più giovani entrambi disponibili sia nella versione enduro che supermotard. Poi c’è l’altra chicca: la 400 versione sport, un mezzo in stile retrò a 4 tempi che cavalca la moda del momento».

