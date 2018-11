Il Natale da Agricola ha il sapore di una volta

Sabato 10 novembre, Agricola Home&Garden inaugura il suo “Natale come una volta”: atmosfere autentiche, immancabile stile e un pizzico di magia. Un weekend da vivere tra esclusivi allestimenti d’autore, musica e dolci sorprese, oltre a una ricca serie di corsi e laboratori firmata Agricola Academy per vivere il Natale all’insegna

dell’autenticità.

Galleria fotografica Agricola - Natale 2018 4 di 8

Alzi la mano chi non si emoziona al pensiero del Natale come una volta: le tradizionali e semplici atmosfere punteggiate di rosso, bianco e verde. Il calore di una baita di legno col camino acceso. La magia dei lumini nella argentea neve ghiacciata tra elfi e fatine.

E proprio questi sono gli elementi che rendono unico e indimenticabile il Natale di Agricola Home&Garden: sul lungolago di Varese, anche quest’anno, si è rinnovata la magia!

“È sempre un piacere collaborare con un team di professionisti così affiatato e creativo: ogni anno insieme ad Agricola cerchiamo di creare ambientazioni magiche e ricche di ispirazioni, il luogo ideale in cui grandi e piccini possano sognare e abbandonarsi alle più autentiche atmosfere natalizie.”

Dini Holtrop e Bert Kruipert, pluripremiati floral designers olandesi, hanno contribuito anche quest’anno all’ideazione del Natale di Agricola. Siete curiosi anche voi?

L’appuntamento è per questo weekend: sabato 10 e domenica 11 novembre Agricola Home&Garden vi aspetta con orario continuato per l’inaugurazione ufficiale del suo Natale come una volta.

Ad attendervi un’atmosfera unica fin dalla mattina con una dolce sorpresa firmata da Pasticceria Oliver: Agricola premierà tutti i suoi clienti con un omaggio in cassa. Nel pomeriggio, la magia continua a ritmo di Jazz in compagnia del quartetto About Jazz.

Un’occasione imperdibile per scoprire in anteprima le tendenze del Natale, esplorare le tantissime decorazioni e trovare ispirazioni originali per i doni da mettere sotto l’albero.

Ma in Agricola la magia del Natale come una volta può nascere anche dalle vostre mani!

La ricchissima offerta di corsi e laboratori di Agricola Academy vi aspetta con le sue tante ispirazioni: i corsi di acquerello con Carmen Sara Francocci per raccontare la magia dell’inverno vi trasformeranno in veri artisti del Natale. Simonetta Chiarugi vi aspetta per realizzare insieme decorazioni natalizie uniche e inaspettate. La novità di quest’anno? I laboratori per i bambini e un corso goloso in compagnia di una cake designer!

Dalla tavola alla casa alle confezioni regalo, potrete trovare il corso che fa per voi: gli esperti vivaisti e decoratori di Agricola Home&Garden vi aspettano tutti i weekend di novembre e dicembre. I posti sono limitati e vi consigliamo di iscrivervi al più presto!

Per rimanere sempre aggiornati sul Natale di Agricola, seguite le pagine social Instagram e Facebook oppure collegatevi al sito.

Tutte le informazioni sui laboratori natalizi nella sezione del sito internet, “Agricola Academy”.