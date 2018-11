Pilato: \"Sto lavorando per riportare l\'Fbc in campo\"

Dopo la figuraccia di Besnate domenica, quando la squadra era presente solo con 3 giocatori, l’Fbc Saronno sarà in grado di disputare domenica prossima il match contro la Vergiatese al Colombo Gianetti?

A rispondere alla domande di tutti gli sportivi della città degli amaretti il presidente Antonio Pilato: “Ci sto provando con tutte le mie forze sempre che nessuno mi ostacoli”.

Insomma il numero uno della società biancoceleste conferma di essere all’opera proprio per garantire la presenza di un numero congruo di giocatori per la prima squadra. E rispetto a quanto accaduto nella giornata di domenica a Besnate, Pilato esprime amarezza: “Dispiace solo per i pochi giocatori che si sono presentati, per tutto lo staff ma sopratutto mi dispiace per i tifosi che seguono costantemente la squadra penso che non meritino tutto questo”. Insomma il presidente Pilato non è intenzionato ad andarsene, come richiesto dal vicepresidente Antonio Surace per continuare a sostenere economicamente la squadra, ma anzi è al lavoro per riportare in campo i biancocelesti.

(foto i tre giocatori e lo staff presenti domenica a Besnate)