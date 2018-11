I Postmodern Jukebox in concerto a Varese

Rivelazione swing americana e progetto di straordinario successo che unisce la musica e lo stile d’epoca alla musica moderna di star quali White Stripes, Beyoncè, Ed Sheeran, Britney Spears, Bruce Springsteen, Ozzy, Blink 182 e molti altri ancora.

Loro sono i Postmodern Jukebox e suoneranno al Teatro Di Varese venerdì 07 Dicembre 2018 (e non il 9 come comunicato in precedenza).

Venerdì 7 Dicembre 2018

Varese, Teatro Apollonio – Piazza della Repubblica§

Biglietti:

Platea: € 43,00 + prev.

I Galleria: € 35,00 + prev.

II Galleria: € 30,00 + prev.

I biglietti per il concerto di venerdì 7 dicembre al Teatro Openjobmetis di Varese sono regolarmente in vendita su Ticketone.