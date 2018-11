Pro Patria in cerca del tris

Pro Patria e Pro Piacenza, Pro contro Pro, ma situazione ambientale diametralmente opposta. Se i tigrotti arrivano da due vittorie di fila e vivono in un ambiente sereno, nella sponda rossonera di Piacenza le quattro sconfitte di fila hanno portato all’esonero di Giannichedda e l’arrivo di Maspero, ma il campo non è l’unica preoccupazione.

La società è stata messa in mora dai giocatori dopo i mancati pagamenti dei mesi scorsi e buona parte dello spogliatoio, nonostante le rassicurazioni della società e il versamento dei primi salari annunciati dai dirigenti, ha deciso di confermare la propria posizione. Da venerdì chi vuole può avviare le procedure per lo svincolo tramite il Collegio Arbitrale e ciò potrebbe portare a diversi addii.

La Pro Patria dovrà però pensare a sé, cercando la massima concentrazione per provare a mettersi in tasca altri tre punti fondamentali per la classifica. Mister Ivan Javorcic partirà dalle certezze del suo 3-5-2, con una rinnovata solidità difensiva anche nei professionisti. Al “Garilli” mancheranno però capitan Mario Santana e Riccardo Colombo a causa di problemi muscolari. Possibile invece il rientro tra i convocati di Sane, mentre rimangono da valutare le condizioni di Fietta.

Dopo le due giornate di stop per squalifica tornerà a disposizione Ferdinando Mastroianni. In attacco, l’unico certo del posto da titolare dovrebbe essere Le Noci, mentre è possibile il ballottaggio tra Gucci e Mastroianni.

Difficile immaginare se il nuovo allenatore dei rossoneri Riccardo Maspero seguirà la linea del predecessore Giannichedda, che utilizzava il 3-5-2, o se porterà in dote alla squadra un modulo differente. La squadra proverà ad appoggiarsi sull’esperienza del centrocampista Ledesma e dell’attaccante Nolè per uscire dal periodo negativo.

