Ravo ospite #InBiblioteca, la rassegna che “pensa” alla seconda edizione

Si chiuderà domenica 25 novembre, con l’appuntamento in cui sarà protagonista l’artista Andrea Ravo Mattoni, la prima edizione di #InBiblioteca, la rassegna realizzata dal Comune di Varese negli spazi della Biblioteca civica.

In totale oltre 1000 persone, di tutte le età, hanno preso parte alle iniziative proposte nelle scorse settimane, accogliendo con entusiasmo la novità di una Biblioteca aperta la domenica pomeriggio.

Domenica prossima l’ultimo appuntamento si concentrerà sul tema della “Street art tra arte urbana e gallerie d’arte”, una conversazione a più voci sull’arte pittorica dal novecento ai giorni nostri sul territorio della provincia di Varese. Intrecci e contaminazioni tra moderno e contemporaneo.

Sono quattro i filoni attraversati nei vari eventi organizzati dal Comune di Varese all’interno della rassegna InBiblioteca: “Nuovi linguaggi”, conferenze e presentazioni relative ad alcuni linguaggi contemporanei quali il fumetto, la street art, la musica e il loro rapporto con la scrittura e la città; “Cammini”: incontri relativi all’approfondimento del cammino quale esperienza laica o spirituale di ricerca individuale, anche in relazione a diverse culture e filosofie; “Novità editoriali”: presentazioni di novità letterarie ad opera degli autori stessi; “Contaminazioni“: incontro con le realtà varesine per valorizzare la Biblioteca quale spazio culturale attraverso l’organizzazione di reading, concerti acustici, letture teatrali e molto altro.

Il progetto della prima edizione è stato realizzato in partenariato con: Coopuf iniziative culturali; Associaizone Wg art.it, Liceo Artistico Frattini, Centro di Formazione Musicale di Barasso, Liceo Musicale di Varese, Associazione Ginkgo yoga, Associazione Comic Arte e Associazione Red Box.

Visto il successo di InBiblioteca il Comune di Varese ha pubblicato in questi giorni il bando per la seconda edizione. Il nuovo avviso pubblico è finalizzato all’individuazione di soggetti che co-organizzino insieme all’Amministrazione iniziative in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Varese con l’obiettivo di incentivare la frequentazione delle Biblioteche non solo per il prestito e la consultazione dei testi ma anche come spazi generativi di cultura e partecipazione. I principali obiettivi dell’iniziativa sono: la capacità di coinvolgere nuovo pubblico e avvicinarlo alla Biblioteca; l’offerta di iniziative diverse ed originali pur mantenendo la centralità del libro, della scrittura e della lettura; la possibilità di utilizzare gli spazi della Biblioteca in modo nuovo e quali generatori di benessere e di cultura; la capacità di far rete sul territorio ed aprire l’istituzione Biblioteca alla città ed ai suoi attori; la possibilità di rendere note al pubblico le ricchezze presenti nei fondi della Biblioteca; mantenere un’elevata qualità nell’approfondimento degli argomenti proposti e degli attori coinvolti quali relatori e performer.

Il bando è aperto agli enti del terzo settore, gli enti ecclesiastici, altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, comunque privi di scopo di lucro e alle pubbliche amministrazioni. Le domande dovranno essere recapitate a mezzo posta o consegnate a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Varese, sito in via Sacco 5, 21100 Varese, entro il 10 dicembre 2018.

Il bando è online su: http://www.comune.varese.it/altri-bandi