Ribaltamento in A8, traffico in tilt

Il ribaltamento di una vettura sta bloccando l’autostrada A8 in direzione Milano. L’incidente si è verificato poco dopo le 15

L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra gli svincoli di Busto Arsizio e Castellanza ma si sono già accumulate code che raggiungono anche il bivio con Pedemontana. Al momento Autostrade per l’Italia ha segnalato fino a 3 chilometri di coda nel tratto interessato dallo scontro e 2 chilometri nella direzione opposta per curiosi.

Coinvolta sarebbe una donna di 40 anni le cui condizioni non sembrerebbero gravi. I soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco sono stati inviati sul posto in codice rosso ma la donna è stata poi trasportata in ospedale in codice verde.

(seguono aggiornamenti)