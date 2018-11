Ricercato per furti a Varese, girava libero ad Arese

Nella nottata, i Carabinieri della Stazione di Arese hanno tratto in arresto un cittadino albanese, 31enne residente ad Arese, nullafacente e pregiudicato.

Nello specifico i militari, verso le ore 03:00 circa, nell’ambito di un normale servizio di controllo del territorio, hanno deciso di effettuare una sosta in via matteotti nei pressi di un bar sito nella strada, notando che all’interno ci fossero diversi avventori e pertanto hanno proceduto ad effettuare dei controlli.

A quel punto, a seguito di accertamenti svolti tramite le banche dati, hanno accertato che un soggetto albanese risultava gravato da un provvedimento di fermo, emesso dalla procura della Repubblica di Varese poiché lo stesso era gravemente indiziato in merito ad alcuni furti in appartamento e ricettazioni commessi in quella provincia nell’anno in corso.

Il soggetto, quindi, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Milano “San Vittore”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.