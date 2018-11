Ritardi diffusi, un’altra mattina difficile sulla Milano-Gallarate

Ancora una mattina difficile per i viaggiatori della Gallarate-Milano, una delle linee a maggior carico, usata da migliaia di persone ogni giorno.

(foto d’archivio)

I ritardi diffusi hanno sfiorato i 30 minuti per le corse della linea di Domodossola (treni 10403, 10405, cui si aggiunge il 5305 da Varese), ma anche una S5 ha accumulato 25 minuti di ritardo. Il 20309 da Luino invece ha accumulato un ritardo totale di 52 minuti, già all’altezza di Gallarate.

Nella serata di ieri, lunedì 5 novembre, i problemi si erano concentrati nella fascia pendolare più trafficata, con la soppressione di ben due corse ad alto carico sull’asse Milano-Gallarate (che raccoglie i treni che si diramano poi per Domodossola, Luino e Varese-Porto Ceresio).

Qualche problema anche in senso opposto: il diretto 5304 per Varese e Porto Ceresio – uno dei treni a maggior carico in direzione della città giardino, nella fascia mattutina – ha accumulato 20 minuti di ritardo.