Si ribalta un’auto con tre 18enni a bordo

Nel tardo pomeriggio di sabato 17 novembre si è verificato un incidente stradale che ha provocato il ribaltamento di un’automobile.

Il fatto è avvenuto intorno alle 17.20 in via Bianchi e, da quanto si apprende, a bordo dell’auto c’erano tre ragazzi di 18 anni che fortunatamente non hanno subito conseguenze durante l’incidente. Sul posto si è recata un’ambulanza e i vigili del fuoco.