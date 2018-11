Un nuovo pulmino per Oggiona con Santo Stefano

Il 27 novembre 2017 era stato approvato in consiglio comunale il regolamento”sponsorizzazioni”. Ieri, 27 novembre 2018, è stato consegnato un pullmino di nove posti con piattaforma disabili donato dall’azienda ACSA.

Galleria fotografica Pulmino Oggiona con Santo Stefano 4 di 6

Alla cerimonia di consegna delle chiavi, oltre ai dipendenti e agli amministratori comunali, era presente la proprietà dell’azienda e il parroco per benedire il mezzo. Il pulmino sarà a disposizione dell’area socioculturale per il trasporto degli alunni delle elementari per il post scuola per gli anziani e disabili per visite mediche.

Questo è solo l’ultimo tassello da quando l’amministrazione comunale ha aperto alle sponsorizzazioni. Infatti, negli ultimi mesi, alcuni eventi culturali e sportivi sono stati realizzati anche grazie al contributo di aziende del nostro comune. Stesso discorso per una rotatoria che è stata presa in gestione da un’attività commerciale del nostro territorio, sgravando sulle casse comunali, permettendo infatti di risparmiare circa 4.300 euro.

«La nostra amministrazione ha dal primo giorno d’insediamento puntato sulle sinergie con i propri concittadini , siamo veramente onorari oltre che soddisfatti d’aver trovato persone “speciali “ che pur in un momento non esaltante del l’economia mettono risorse per il nostro comune . Un esempio di alto senso civico che merita tanta gratitudine e stima».