Variazione di bilancio da record, più di 6 milioni di euro in opere pubbliche

Non appena Il sindaco di Olgiate Olona Gianni Montano ha saputo della circolare che sbloccava degli avanzi di amministrazione per i Comuni ha subito messo in moto tutta la sua giunta e gli uffici comunali per presentare la più grande variazione di bilancio che la storia comunale ricordi con 6,4 milioni di euro freschi che entravano nel flusso delle disponibilità finanziare da spendere. Olgiate poteva contare su un avanzo di amministrazione che sfiora i 10 milioni di euro.

Ieri sera (lunedì) in consiglio comunale si è compiuta l’opera con l’approvazione della variazione di bilancio e la contestuale variazione del piano triennale delle opere con le caselle dove era stampato un triste zero che improvvisamente si riempivano con cifre che fino ad un mese fa non potevano essere spese.

Nel giro di qualche settimana, dunque, si è concentrato il lavoro che normalmente si programma nell’arco di un mandato amministrativo: «Siamo riusciti a fare una vera impresa grazie ai progetti attuativi che avevamo già pronti e a tutta una serie di piccole opere importanti che andavano fatte e che spesso venivano rinviate principalmente a causa del blocco imposto dal patto di stabilità».

Le opere che verranno realizzate

Lo sblocco dei fondi permetterà, ad esempio, l’avvio di moltissimi lavori relativi alla sicurezza, alla manutenzione delle scuole elementari (impianti fotovoltaici, nuovi impianti termici, nuovi infissi, solai, spogliatoi, bagni, terrazzo e portico), degli asili (anche nuovi infissi, nuovi bagni e altro), delle scuole medie con la copertura del campo da pallavolo esterno, delle case popolari (verranno ristrutturati abbastanza appartamenti da esaurire la graduatoria), l’asfaltatura di numerose strade comunali, la riqualificazione di via per Busto-Fagnano, la sistemazione della nuova sede della Protezione Civile, il completamento del Cse del Buon Gesù e una nuova convenzione con la cooperativa Carletti, il rifacimento degli spogliatoi e dell’impianto di lluminazione del campo di via Diaz, lavori al cimitero (videosorveglianza e nuovi parcheggi), il rifacimento del tetto della chiesa dei SS Innocenti, la prima tranche dei lavori al Mulino ex-Bianchi, la sistemazione di altri locali della Villa Gonzaga, due auto elettriche per la Polizia Locale.

A pochi mesi dalle elezioni

«Si tratta di interventi che si attendevano da tempo – hanno sottolineato il sindaco e i membri della maggioranza – di manutenzioni grandi e piccole che miglioreranno la qualità della vita di moltissimi olgiatesi». Alla soddisfazione della maggioranza, che si frega le mani in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera, fa da contraltare la freddezza dell’opposizione del gruppo degli indipendenti guidato dall’ex-sindaco Giorgio Volpi che ha presentato una serie di criticità sul mancato inserimento nel piano delle opere di alcuni interventi. Tentativo al quale la maggioranza ha risposto sottolineando che le opere al di sotto di una certa cifra non vanno inserite.