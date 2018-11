Weekend in coppia: le 10 città europee più romantiche

Per vivere una favola in due non occorre allontanarsi dall’Europa, il nostro continente offre una miriade di opportunità per le coppie che desiderano vivere dei giorni indimenticabili nelle più belle città d’Europa.

Borghi e scenari indelebili, da visitare in compagnia del proprio partner e rendere il proprio weekend di coppia un’esperienza indimenticabile.

Le città europee da visitare più belle e più romantiche possono essere classificate senza un preciso ordine di rilevanza, e ogni coppia può scegliere di recarsi nella città che più rispecchia i propri interessi personali e culturali.

Tra le città più romantiche troviamo innanzitutto Parigi e Vienna.

Parigi e le sue attrazioni storiche

Tra le città europee più ambite dalle coppie c’è sicuramente Parigi, la capitale della Francia, che con le sue numerose attrazioni turistiche e i suoi scorci d’arte indimenticabili, è capace di regalare intense emozioni ai suoi visitatori.

Parigi offre ai turisti numerose attrattive storiche, a cominciare dalla conosciutissima Torre Eiffel, su cui le coppie potranno salire per ammirare Parigi dall’alto.

Le maggiori attrattive turistiche di Parigi sono le seguenti:

Pont Neuf

Notre Dame

Champs Elysées

Place des Vosges

Ma Parigi non è soltanto la città del divertimento e dell’arte, in questa città i visitatori potranno godere della gustosa cucina francese e della movida notturna.

Per stupire la vostra metà vi basterà portarla a vedere un tramonto sull’île de la cité.

Vienna e il suo fascino imperiale

Per le coppie che desiderano unire raffinatezza e romanticismo, Vienna è da sempre la meta ideale.

La capitale dell’Austria offre alle coppie numerose attrattive, a cominciare dal castello di Schönbrunn, una meta che vi catapulterà tra la magia e i palazzi della principessa Elisabetta di Baviera.

L’intera città di Vienna offre ai suoi turisti meravigliosi scorsi romantici, i più importanti sono rappresentati dai seguenti luoghi:

la Wiener Riesenrad (una ruota panoramica simbolo di Vienna)

(una ruota panoramica simbolo di Vienna) la Wiener Staatsoper (un famoso teatro)

(un famoso teatro) il Danubio blu (uno dei simboli più importanti dell’Austria)

Passeggiando sulle rive del Danubio blu potrete persino regalarvi un giro in pedalò con la vostra metà.

I castelli austriaci, i colori, l’eleganza della città e le architetture storiche renderanno il vostro soggiorno indimenticabile.

Amsterdam e la sua movida notturna

Ricca di canali e di opere artistiche, Amsterdam è una città che la sera si colora di toni accesi e di movida notturna, ma chi pensa che non sia una città romantica si sbaglia: se si vuole stupire la propria metà basta infatti condurla nei canali di Amsterdam, per godere di una mini crociera indimenticabile.

Bruges e il suo ambiente incantato

Tra le città più belle e romantiche d’Europa configura sicuramente anche Bruges, una città del Belgio che nel 2000 è divenuta patrimonio dell’Unesco.

La magia della città è fortemente legata ai suoi palazzi medievali, camminare tra i vicoli di Bruges trasporta in un luogo incantato del passato, e rende questa città una meta molto ambita dagli innamorati.

Si tratta di una città d’arte che presenta numerose attrattive turistiche: musei, viuzze romantiche e chiese da non perdere, una città che sembra costruita in un mondo magico.

Anche gli amanti del cucina troveranno in questa città il luogo perfetto per assaggiare una deliziosa gastronomia e dei raffinati cioccolati.

Praga e i suoi vicoli ciottolati

Anche Praga è una città romantica per eccellenza, descriverla accuratamente è impossibile, perché si tratta di una luogo ricco di scorci caratteristici e singolari, con i suoi vicoli ciottolati e i suoi specchi d’acqua stupefacenti: passeggiando accanto agli specchi d’acqua di Praga le coppie potranno godere di una meravigliosa atmosfera romantica.

Le principali attrattive turistiche possono essere sintetizzate nelle seguenti:

il castello di Praga

la piazza della Città Vecchia (luogo in cui vengono celebrati avvenimenti e movida notturna)

(luogo in cui vengono celebrati avvenimenti e movida notturna) la cattedrale di San Vito

la Casa Danzante (un edificio molto peculiare, situato nel quartiere di Nove Mesto )

(un edificio molto peculiare, situato nel quartiere di ) il fiume Moldava (uno dei maggiori simboli di Praga)

(uno dei maggiori simboli di Praga) il Vicolo d’oro (una stradina ricca di colori vivaci e di negozi di souvenir).

Montecarlo e il lusso di una città regale

Le coppie più audaci, amanti dello stile lussuoso e fuori dal comune, possono recarsi a Montecarlo, per vivere un’esperienza di viaggio indimenticabile.

Montecarlo si caratterizza per i giardini principeschi, per il lusso che spopola in ogni angolo della città e per la presenza di uno dei più famosi casinò al mondo.

Le coppie che visitano la città potranno godere delle principali attrattive turistiche:

il grande Teatro di Montecarlo

il famoso Museo Oceanografico (all’interno del quale si trovano più di 6000 specie marine).

(all’interno del quale si trovano più di 6000 specie marine). il centro storico di Monaco

il Palazzo dei Principi

il Museo Nazionale

Il lusso di Montecarlo non esclude che la città sia romantica ed adatta alle coppie, anche perché la città nasconde luoghi e viuzze indescrivibili, che rendono questo luogo davvero indimenticabile.

Verona e il fascino del balcone più famoso d’Italia

Prima ancora di essere una delle città più romantiche d’Europa, Verona è una delle città più visitate in Italia dai turisti, soprattutto grazie al fascino che nel tempo continua a riscuotere il più famoso balcone d’Italia: il balcone di Giulietta.



La città deve la sua fama soprattutto alla storia d’amore tra Romeo e Giulietta, una leggenda che racconta una storia d’amore sfortunata tra due amanti ostacolati dalle loro famiglie di origine.

Da sempre Verona è la meta preferita dagli innamorati, tra le romantiche viuzze di questa città antica, le coppie riusciranno a reinnamorarsi ancora una volta.

Venezia e il fascino della città lagunare

Agli ultimi posti delle città più romantiche dell’Europa possiamo trovare sicuramente Venezia, ma non perché si presenti meno affascinante o romantica delle altre, anzi.

Venezia è sicuramente una delle città più particolari dell’Europa, grazie al fascino dell’acqua che la caratterizza e dei suoi palazzi architettonici, con i suoi scorci romantici nascosti da case e palazzi (all’interno dei quali le coppie potranno fermarsi per scattare delle foto suggestive e romantiche).

Per le coppie più romantiche Venezia offre persino la possibilità di salire sulle famose gondole, per godere di una meravigliosa atmosfera indimenticabile.

Riuscire a dimenticare la magia di Venezia è impossibile.

Lisbona e il fascino di una città eclettica

Anche grazie alla presenza del fiume Tago, un meraviglioso specchio d’acqua che attraversa Lisbona, questa città può essere considerata una delle più belle e romantiche città del mondo.

Con i suoi cortili e le sue terrazze direttamente sul mare, le sue colline e i suoi quartieri storici, è da sempre la meta ideale per una fuga d’amore in un weekend.

La città di Lisbona non offre soltanto divertimento e movida notturna, ma è una delle mete preferite da studenti e insegnanti, grazie ai suoi scorci d’arte e alla sua storia antica, caratteristiche che la rendono una città artistica e culturale.

Budapest e le sue sorgenti termali

Tra le città più belle d’Europa configura senza dubbio Budapest.

In questa città, capitale dell’Ungheria, si respira romanticismo in ogni angolo.

Grazie al ponte delle catene e al fiume Danubio (che attraversa l’Ungheria), Budapest è da sempre la meta ideale per le coppie più romantiche, anche grazie alle presenza delle sue numerose sorgenti termali (oltre 100 sorgenti).

Le coppie in questa città potranno unire romanticismo e benessere, trascorrendo un weekend in una città colorata e vivace anche di giorno, con la possibilità di passeggiare sulle romantiche rive del Danubio e di scattare delle foto indimenticabili.