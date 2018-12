20 mila euro di merce rubata al “super”, due in manette

I carabinieri hanno indagato a fondo perché sapevano che c’era troppa merce che spariva dal Carrefour di Cocquio Trevisago che è parte lesa di questa vicenda.

E dal momento in cui la cerchia dei possibili sospettati si è ristretta, per i militari della stazione di Besozzo e dei colleghi della compagnia di Varese ad un certo punto è stata solo questione di tempo.

Bisognava cioè scegliere il momento giusto, arrivato stanotte: i due ladri hanno fatto un passo falso e attorno alle 4 sono scattate le manette per furto in flagranza. I militari li hanno sorpresi fuori dal supermercato. Si tratta di due uomini, una ex guardia giurata che operava come vigilantes nel centro commerciale e un operaio, lavoratore interinale.

I due, che secondo quanto appreso da fonti investigative avrebbero già ammesso gli addebiti, sono accusati di aver trafugato, nel giro di alcuni mesi – verosimilmente dalla scorsa estate – diverso materiale in vendita dalla nota catena di grande distribuzione, per un bottino complessivo che si aggira attorno ai 20 mila euro: alimentari, bevande, alcolici, ma anche prodotti tecnologici di vario tipo.



Oltre all’arresto in flagranza è stata disposta anche una perquisizione domiciliare da cui è saltata fuori la refurtiva. Per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Questa mattina all’alba, non appena eseguito il blitz, il centro commerciale di Cocquio (dove si trova il supermercato che rimane aperto 24 ore su 24) brulicava di divise e personale in borghese: gli accertamenti di polizia giudiziaria sono proseguiti per l’intera giornata poiché gli investigatori stanno cercando di ricostruire le precise modalità con cui avrebbero agito i due accusati di furto.