Amga cerca un magazziniere

Organizzare un magazzino, identificare i prodotti, localizzare gli stessi all’interno dell’area deposito, sapere utilizzare il software di gestione, movimentare correttamente i materiali, gestire le giacenze, effettuare i report: queste, le competenze richieste ai candidati che decideranno di partecipare all’avviso di pubblica selezione indetto da AMGA Legnano S.p.A. per la ricerca di un “addetto al magazzino”.

Tra i requisiti fondamentali richiesti, la licenza di scuola media inferiore, un’esperienza minima di 3 anni nella gestione integrata del magazzino in autonomia, una buona conoscenza del pacchetto Office (Word/Excell/posta elettronica), dimestichezza con un software gestionale per il magazzino, il possesso della patente B e l’attestato (in corso di validità) di abilitazione alla guida dei carrelli elevatori industriali semoventi

I candidati saranno chiamati ad affrontare un colloquio inerente la conoscenza della mansione, una prova pratica di verifica delle competenze informatiche e un’altra prova pratica di utilizzo delle attrezzature (fra le quali, il carrello elevatore industriale semovente).

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata (a mezzo Pec o raccomandata A/R o consegnata direttamente a mano) entro le ore 12 di lunedì 31 gennaio 2019.