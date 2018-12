Anche a Busto nasce l’associazione nazionale della Polizia di Stato

Anche a Busto Arsizio nasce una sede dell’A.n.p.s., l’associazione nazionale della Polizia di Stato. La nascita della sezione bustocca è stata salutata, nei giorni scorsi, dal dirigente del commissariato di Busto Arsizio, Franco Novati, e dai consiglieri della sezione varesina dell’associazione.

L’Anps è stata costituita il 30 settembre del 1968 ed eretta Ente morale con decreto del presidente della Repubblica n. 820 del 7 ottobre 1970, dapprima con la denominazione di Associazione Nazionale delle Guardie di Pubblica Sicurezza e poi, dal 1° aprile 1981, con la riforma e l’applicazione della legge 121, ha preso la denominazione attuale.

Gli associati, che volontariamente aderiscono all’ANPS, sono i dipendenti in congedo e in servizio della Polizia di Stato, oltre agli altri soggetti previsti dall’articolo 4 dello Statuto (benemeriti e simpatizzanti). Il Presidente onorario del sodalizio è il Capo della Polizia in carica – direttore generale della pubblica sicurezza. Sono soci onorari gli ex capi della Polizia, i vice capi della Polizia, i prefetti, i direttori interregionali e i questori in sede, le medaglie d’oro al valore militare, quelle al valore civile e i grandi invalidi della Polizia di Stato. Attualmente l’ANPS sul territorio nazionale conta più di 170 sezioni, insieme alle sedi estere di Toronto (Canada) e New York (Usa), ed oltre 32.000 soci.

Le finalità dell’associazione sono di alto livello morale e hanno anche lo scopo di mantenere vivo il legame di solidarietà tra il personale in congedo e quello in servizio. L’ANPS è custode del Medagliere della Polizia di Stato nella sede centrale che si trova a Roma, in via Statilia 30.