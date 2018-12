Anche a Premezzo arriva il “custode sociale”

Anche a Cavaria con Premezzo parte il progetto di Custodia Sociale.

Di cosa si tratta?

Inserito nel percorso di Revolutionary Road e già avviato in altre realtà come Samarate o Somma Lombardo, è un intervento di animazione sociale nei cortili delle case popolari delle diverse realtà. Non un’azione di assistenza, ma uno stimolo per mettere insieme le persone, superare eventuali tensioni, rispondere insieme ai bisogni.

Nel caso di Cavaria con Premezzo, coinvolgerà gli stabili Aler di via Macchio 23-43-129. Il progetto sarà presentato questa sera, lunedì 17 dicembre, alle 18, nell’atrio del civico 43. Ci sarà anche il custode sociale Angelo, della cooperativa Intrecci, che seguirà l’intervento in questa realtà.