Fondazione Asilo infantile “Piccinelli Comolli”

Via Della Doniga 1, Varese

Numero di telefono: 0332 232298

Indirizzo email: asilo.bosto@gmail.com

Sito web: http://asilopiccinellicomolli.it

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 7.30 – 17.30

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): sì

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

La nostra scuola si caratterizza per la sua ispirazione cristiana e salesiana. Ogni bambino è visto come persona unica, e originale, portatore di una propria storia, identità e cultura. I punti fondamentali del nostro metodo educativo sono: la relazione educativa con il bambino e con i genitori; la creazione di un ambiente sereno nel quale il bambino si senta amato, riconosciuto e rispettato; la promozione di esperienze positive che rafforzino la presa di coscienza di sè.

Progetti specifici della scuola: accoglienza e saluto – educazione alla salute alimentare – riposo pomeridiano – lingua inglese – educazione religiosa – continuità sezione primavera e scuola primaria – biblioteca scolastica – abitare a Varese e dintorni (uscite sul territorio).

Ampliamento dell’offerta formativa con l’attivazione di laboratori di teatro e psicomotricità svolti da professionisti esterni in collaborazione con le insegnanti.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Scuola paritaria convenzionata con il Comune di Varese: agevolazioni tariffarie in base alle fasce ISEE.