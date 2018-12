Asilo infantile Veratti

Via Como 9, Varese

Numero di telefono: 0332 283113

Indirizzo email: info@asiloveratti.it

Sito web: https://asiloveratti.it

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 7.30 – 18.00

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): sì

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

L’asilo infantile Veratti accoglie i bambini in età pre scolare e si propone come fine lo sviluppo della personalità infantile sotto l’aspetto psicofisico, morale e religioso, inoltre promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e del senso di cittadinanza. I percorsi proposti dalla scuola per il raggiungimento degli obbiettivi riferiti ai campi di esperienza, secondo le indicazioni nazionali, sono:

-Progetto accoglienza

– Progetto annuale (con un tema filo conduttore)

– Progetto in lingua inglese

– Progetto musicale

-Progetto yoga

– Progetto grafo motorio

– Progetto Insegnamento alla religione cattolica

– Progetto stare insieme, riferito al pre scuola e dopo scuola

– Psicomotricità

Inoltre sono promossi corsi pomeridiani di ” lirica”, ” propedeutica alla danza classica” e ” propedeutica alla ginnastica artistica”.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Le rette applicate variano in base al modello ISEE, per i residenti nel Comune di Varese, e vanno da un minimo di € 30,00 ad un massimo di € 129,00. Per i bambini fuori Comune la tariffa applicata è di € 135,00.

Il buono pasto è di€ 5,00 indipendentemente dalla fascia di appartenenza.

Il costo per il servizio di pre scuola è di € 25,00 mensili e per il dopo scuola è di € 40.00.

Le tariffe applicate per la sezione primavera sono:

– frequenza dalle 9.00 alle 13.30 € 160,00 più € 5,00 al giorno per i pasti

– frequenza dalle 9.00 alle 15.30 € 200,00 più € 5,00 al giorno per i pasti