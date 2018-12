Astuti: “Sulle ferrovie manca capacità progettuale della Regione”

«Purtroppo manca una cabina di regia regionale e manca, come spesso succede, una vera capacità di programmazione da parte della Regione, e questo mette a rischio il potenziamento del collegamento ferroviario da e per l’aeroporto di Malpensa».

Samuele Astuti, consigliere comunale del Pd, commenta così l’esito, ieri in Regione, del tavolo relativo alla realizzazione della bretella ferroviaria Gallarate-Malpensa T2.

Il quadro, nel suo complesso, non è chiarissimo. Il Ministero per la prima volta ha rivendicato un ruolo (e si vedrà come interverrà in futuro), mentre nel frattempo Regione Lombardia si è fatta per certi versi “scavalcare” dal Comitato sul progetto del terzo binario Rho-Gallarate, che viene considerata una precondizione per la nuova linea per Malpensa. «La realizzazione della bretella Gallarate – T2 ha un senso in un quadro complessivo che vede anche il contestuale quadruplicamento della Rho-Gallarate» ricorda Astuti, criticando poi appunto la Regione sulla capacità di programmare gli interventi sul territorio.