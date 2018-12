Auto con a bordo due bambine sbatte contro ostacolo

Un incidente sulla 336 sta causando disagi alla circolazione dalle 8,30 di questa mattina. Un’auto con a bordo quattro persone, due donne adulte di 47 e 20 anni e due bambine di 7 anni, è andata a sbattere contro un ostacolo nel tratto tra Casorate e Cardano, in direzione A8.

L’incidente ha causato code. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze che hanno trasportato i feriti in codice giallo in ospedale. Presente anche la Polizia Stradale di Magenta per regolare la circolazione e coordinare i soccorsi.