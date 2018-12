Il centro di Legnano diventa più grande e più verde

L’impegno dell’amministrazione comunale per migliorare le nuove ztl del centro è al massimo. Proprio per questo, dopo la riqualificazione della piastra centrale di piazza San Magno, è stato presentato il progetto dell’architetto Ranzani per le nuove aree a traffico limitato che sono state realizzate nei mesi scorsi.

L’assessore all’urbanistica Gianluca Alpoggio e il sindaco Gianbattista Fratus hanno presentato ieri come si trasformeranno le vie Luini, Cavallotti, Garibaldi, Magenta e XXV Aprile. Arriveranno 34 piante ad alto fusto, aree verdi, panchine e nuove pavimentazioni adatte ad una zona pedonale, al posto dell’asfalto.

In via Luini verrà modificata la rampa di accesso, verrà realizzata una zona per il carico e scarico al di fuori della Ztl, in modo da consentire le operazioni senza limiti di orario oltre al posizionamento di una capiente rastrelliera per biciclette.

In via Cavallotti verranno messe a dimora essenze anche ad alto fusto, sarà realizzata una nuova pavimentazione (parte in asfalto, parte in graniglia) e verranno posizionate nuove panchine. L’intervento sarà preceduto dal rifacimento del tratto fognario.

I nuovi tratti di corso Garibaldi e di corso Magenta saranno abbelliti con nuove aiuole. In corso Magenta ci sarà anche l’estensione della pavimentazione in pietra, piantumazioni e, nell’ultimo tratto (nel 2020), la sostituzione dell’asfalto con porfido. Aiuole e piantumazioni anche in via XXV Aprile.

«Nell’arco di poche settimane l’Amministrazione comunale di Legnano ha dato il via libera a progetti esecutivi per un importo di quasi tre milioni e 300mila euro, fra risorse comunali e contributi provenienti da bandi regionali e ministeriali. – Ha ricordato il sindaco, Gianbattista Fratus, riepilogando le approvazioni della Giunta relative a ex Tribunale, piste ciclabili, centro antiviolenza e riqualificazione della Ztl – Ora questi progetti sono sul punto di partire e, nel caso della Zona a Traffico Limitato, seguono l’intervento sulla piastra di piazza San Magno. Stiamo seminando da un anno e mezzo, adesso si entra nel vivo dei lavori veri e propri».

«Dietro la riqualificazione della Ztl – ha commentato l’architetto Ermanno Ranzani, che ha curato il progetto – c’è una strategia, un approccio sistematico. L’intento è quello di valorizzare l’identità del centro rimediando alle contraddizioni che sono intervenute nel tempo, in particolare dagli anni Sessanta. Principale strumento per sanarle sarà il verde, tanto che, se dovessi riassumere l’intervento in uno slogan, sceglierei “Più 34”: tanti saranno gli alberi ad alto fusto che saranno piantati».