Colpo grosso Pro Patria. Sconfitta la favoritissima Entella

Prestazione monumentale della Pro Patria, sul campo forse più ostico dell’intero campionato. Dopo un primo tempo a tratti noioso ma comunque ben giocato dalla formazione biancoblù, soprattuto in fase difensiva, Gucci trova un gol fortunoso da rapace d’area che decide l’1-0 finale e dà morale all’ottimo lavoro fatto dal reparto arretrato durante tutta la partita.

Gli uomini di Ivan Javorcic tornano così alla vittoria dopo una striscia di quattro pareggi consecutivi, infliggendo alla superquotata Entella la prima sconfitta casalinga della stagione. L’allenatore croato riscatta così il suo connazionale e concittadino Juric, esonerato dalla panchina del Genoa dopo il passo falso in Coppa Italia contro i liguri di Boscaglia.

In classifica i tigrotti salgono a quota 20 punti, tenendo lontana la zona pericolosa. Un aspetto non da poco, dato che questo dicembre si preannuncia denso di impegni ed emozioni. Prossimo impegno: domenica 16 dicembre allo “Speroni” (ore 16.30) per una sfida storica e affascinante contro l’Alessandria.

IL PRIMO TEMPO

Inizia in sordina la prima parte di gara, la compattezza delle squadre non regala grosse emozioni. C’è da aspettare il 20’ per la prima vera occasione, con Mora che da destra trova un po’ di spazio e fa partire un tiro incrociato che non va troppo lontano dal secondo palo. Al 22’ si fa vedere anche Gucci, che parte da sinistra e con una conclusione rasoterra costringe Paroni a concedere l’angolo. Ancora Pro Patria al 32’: la punizione conquistata da Ghioldi, defilata sulla sinistra, non impedisce a Le Noci di provare a beffare Paroni, che con una parata di puro istinto alza in corner. Entella che non riesce a trovare occasioni da gol pulite, asserragliando gli ospiti in difesa con una serie di calci d’angolo inconcludenti. Solo al 44’ Nizzetto mette in mezzo velenosamente, con Tornaghi che sventa l’intervento dei giocatori avversari appostati sul secondo palo smanacciando.

LA RIPRESA

Pronti, via, la Pro Patria trova il gol: lancio di Mora in avanti, Paroni non si capisce con il difensore, Gucci si infila tra i due e di testa scavalca l’estremo difensore portando il risultato sullo 0-1. Evidenti le responsabilità del portiere che rimane a metà strada tra porta e pallone non ravvisando il numero 9 in agguato. Trovato il vantaggio è tempo di coprirsi. Al 48’, dopo un calcio d’angolo, Icardi ci prova da fuori area, palla che va altissima. Ad un’Entella indemoniata fa da contraltare un’impeccabile lavoro difensivo tigrotto, che copre bene gli spazi e quando può cerca di ripartire. Al 58’, servito da Belli, Diaw impatta di testa trovando pronto Tornaghi. Pro che va vicina al raddoppio al 70’, quando, lanciato in contropiede, Sané crossa e trova ancora Gucci libero in area. L’attaccante prova il sinistro al volo ma non centra la porta. Due minuti dopo arriva l’occasione più limpida per i “Diavoli Neri”, con Pellizzer che svetta su un angolo battuto da Paolucci, il suo colpo di testa è però bloccato da Tornaghi con una gran parata. Da qui in avanti gli attacchi dei liguri diventano frettolosi e poco precisi, e la Pro Patria, al 93’ ha anche l’occasione di chiudere definitivamente la partita con Mastroianni, che lanciato a rete si fa fermare da Paroni. Poco male, perché i tre punti arrivano ugualmente per quella che è forse la migliore prestazione stagionale dei tigrotti.