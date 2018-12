Decorazioni d’arte a Villa Panza “Aspettando Natale”

Il nuovo appuntamento con Bim Bum Bart, la rassegna di laboratori artistici per bambini promossa dal Fai a Villa Panza, è per domenica 9 dicembre alle ore 15 alla biglietteria di piazza Litta con “Aspettando il Natale”.

A disposizione dei piccoli artisti saranno messi a disposizione una serie di materiali diversi per forme, qualità e colore per stimolare la loro creatività nel realizzare un addobbo speciale dedicato alla festa più attesa dell’anno.

L’attività è adatta a bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni.

Per info, costi e prenotazioni: faibiumo@fondoambiente.it oppure 0332 283960.