Il digital banking accessibile ai non vedenti e ipovedenti

Cos’è l’internet banking?

Grazie al servizio di home banking non sarà più necessario recarsi fisicamente in banca per effettuare operazioni, ma basterà semplicemente collegarsi tramite smartphone o altro terminale per avere una totale gestione del proprio conto bancario. Le varie operazioni che di solito si svolgono presso gli sportelli bancari potranno essere gestite direttamente dal proprio cellulare in completa autonomia.

L’Internet banking, definito anche home banking, è una funzione che si attiva dopo aver aperto un conto corrente bancario presso la propria banca di fiducia. Per l’attivazione dell’internet banking si può utilizzare una guida facile ed intuitiva che ci permetterà di gestire il tutto in modo autonomo

L’accesso alla banca online si ottiene tramite l’utilizzo di un’app, oppure direttamente dal computer. E’ sufficiente inserire le credenziali d’accesso per avere subito a disposizione tutte le voci collegate al proprio conto, quali entrate, uscite, saldo, e diversi strumenti che permettono di fare bonifici, pagare le bollette, ricaricare il cellulare e persino comprare o vendere titoli.

Oggi le banche si sono evolute e con l’avvento di internet hanno iniziato ad utilizzare questo canale contribuendo anche alla nascita di banche online. Ciò ha consentito l’eliminazione di infrastrutture fisiche e costose con un’importante riduzione delle spese.

Un’importante recente collaborazione avviata fra l’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.RI.FO.R.) di U.I.C.I. (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) e la banca MPS ha reso fruibile il servizio anche a non vedenti e ipovedenti.

Per una persona con disabilità visiva, infatti, gestire le proprie finanze da casa senza dover andare in banca, può significare letteralmente avere maggiore indipendenza. Tramite una nuova app che Mps ha messo a disposizione, il cliente non vedente o ipovedente potrà controllare il proprio conto bancario e usufruire di tutte le funzioni disponibili.

Mobile banking e piattaforma web trasformati per la navigazione uditiva

Le persone non vedenti e ipovedenti per utilizzare lo smartphone o il computer, utilizzano una tecnologia definita screen reader, che altro non è che un’applicazione software che identifica ed interpreta il testo mostrato sul display convertendolo in audio. Il sistema riesce a trasformare gli elementi visibili sulle applicazioni o sulle pagine web in messaggi vocali.

MPS e I.RI.FO.R. in perfetta sintonia hanno lavorato per modificare la piattaforma digital banking al fine di renderla compatibile con una navigazione semplice e usabile. Inoltre, i vantaggi non saranno focalizzati solo per le persone cieche e ipovedenti, ma per tutti i clienti digital che potranno così godere di un servizio veloce e user friendly.

Giampiero Bergami, Chief Commercial Officer di Banca MPS ha affermato ”Comprendere le differenze significa entrare in altri mondi, in altre esperienze, in altre necessità. Per farlo al meglio abbiamo lavorato con I.RI.FO.R. nello sviluppo delle soluzioni, per cercare di usare la tecnologia in modo intelligente al servizio delle persone e delle loro diverse esigenze”.

Il presidente dell’Uici, Mario Barbuto ha dichiarato ”La cecità non deve diventare un pretesto per impedire ai cittadini che ne sono affetti di esprimere il loro potenziale ma soprattutto di poter svolgere attività quotidiane che li rendono indipendenti, come occuparsi delle proprie finanze. La realizzazione di questo progetto va proprio in questa direzione ed Ë un esempio che spero possa essere seguito da tutti gli altri istituti di credito italiani”.

Questo è sicuramente un altro passo avanti per abbattere tutte quelle ”barriere” che ostacolano la vita delle persone con disabilità.