Filippo Cosma brilla sul ring di Besano

Serata ridotta rispetto al programma originale (6 incontri disputati contro i 9 previsti) ma spettacolo sul ring per la seconda edizione del “Trofeo Città di Besano” di boxe, disputatosi sabato 22 dicembre.

Il premio individuale destinato all’atleta più convincente della serata è andata a Filippo Cosma, pugile dei Panthers di Varese che nel suo match di categoria al limite dei 69 Kg ha battuto nettamente il comasco Andrea Cammi con una boxe precisa e pungente. Il contrario di quanto avvenuto per un altro atleta di punta dei biancorossi, Christian Papa, squalificato nel corso della terza ripresa per atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro: un peccato perché fino a quel punto Papa stava prevalendo sul sesiano Minazzoli.

L’altra vittoria conquistata da un pugile di casa è stata quella di Adam Zaydi in un match spettacolare ed equilibrato (sempre nei 69 Kg) contro il bravo Henry Kevin della Suat di Como.

Niente da fare invece per il promettente Sambat Adhikari, battuto da Jamal Sliman (Suat) per decisione arbitrale dopo un forte colpo d’incontro inferto dal vincitore al portacolori dei Panthers.

Il programma è stato completato dalle vittorie del biellese Omar Droubi sul giovane varesino Marco Vittori al termine di un match equilibrato di categoria 51 Kg, e del portacolori della Boxe Riazzino – Thiago – ai danni del panterino Stefano Bucci nell’unico confronto “Elite” della serata.

Soddisfazione, a livello organizzativo, sia per il club gestito dal maestro Augusto Lauri sia per l’amministrazione del comune valceresino, rappresentata a bordo ring sia dal sindaco Leslie Mulas sia dall’assessore Giovanni Zarola. In agenda c’è già l’idea di una terza edizione del “Città di Besano”.

I RISULTATI

Elite Kg 57 – Thiago (Svizzera) batte Stefano Bucci (Panthers) ai punti

Youth Kg 51 – Omar Droubi (Boxing Club Biella) batte Marco Vittori (Panthers) ai punti

Youth Kg 64 – Jamal Sliman (Suat Boxe) batte Sambat Adhikari (Panthers) per rsc

Senior Kg 69 – Adam Zaydi (Panthers) batte Henry Kevin (Suat Boxe) ai punti

Senior Kg 69 – Filippo Cosma (Panthers) batte Andrea Cammi (Boxe Como)

Senior Kg 69 – Nicolò Minazzoli (Borgosesia Boxe) batte Christopher Papa (Panthers) per sq 3