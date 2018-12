Gli eventi del weekend in città (14-16 dicembre)

Prende il via un nuovo fine settimana ricco di eventi dedicati al Natale. Ancora una volta in programma tanti concerti, mostre e incontri in attesa delle festività natalizie.

Il weekend natalizio inizia, venerdì 14 dicembre, con una conferenza in biblioteca comunale G.B. Roggia: in Sala Monaco si svolgerà l’incontro “Aspettando i Re Magi” organizzato dal gruppo B300 con il Tavolo delle identità e l’assessorato alla Cultura guidato da Manuela Maffioli: sarà l’occasione per ricordare lo storico legame tra Busto Arsizio e i Magi.

Si prosegue con il concerto “Note di Natale” in programma sabato 15, nella splendida cornice di Villa Ottolini-Tosi a cura dell’associazione Musicale Rossini, con doppio appuntamento alle 15:30 e alle 20:30 e replica domenica mattina alle 10:30.

Al teatro Sociale sabato alle ore 21:00 andrà in scena un concerto benefico, “Dono di Natale”, con la partecipazione dell’orchestra sinfonica Italian Academy e il coro Amici della Musica, organizzato da Angeli sulle Punte a favore dell’associazione pro Senegal, a cui andranno tutti i proventi della serata.

Sempre sabato 15 alle ore 21,00 nella Chiesa parrocchiale Sacro Cuore (Frati Minori) è in programma il Concerto di Natale con i Cori Voci del Rosa, Voci degli Angeli, Quelli che passa il Convento.

Altro appuntamento musicale sempre con l’Associazione Musicale Rossini che domenica alle 11:30 in via Milano proporrà un “flash mob” a conclusione delle celebrazioni del Centenario dell’associazione.

Spazio ai festeggiamenti anche per i piccoli con la “Giocomerenda” natalizia domenica pomeriggio alle 15:30 al palazzo Cicogna, nell’ambito delle domeniche al museo, a cura del servizio didattica Culturale.

E per chi è a caccia di regali, domenica 16, potrà cercare il pensiero natalizio perfetto tra le bancarelle del Mercatino di Natale, che saranno presenti per tutto il giorno lungo il viale Alfieri, a cura degli Ambulanti dell’Insubria.

Per gli sportivi non mancano due appuntamenti sui pattini, ovviamente in programma al PalaCastiglioni: sabato alle 20.30 il Gran Galà “Natale sui pattini 2018” a cura di International Skating, domenica alle 16 la festa dell’Accademia Bustese Pattinaggio.

Da segnalare anche le iniziative benefiche: venerdì sera al museo del tessile si svolgerà la cena dell’Associazione Carolina Onlus che permetterà di raccogliere fondi per offrire sedute di pet therapy a un bambino con problemi di salute, sabato e domenica nella sala gemella del museo del tessile, ci sarà invece l’iniziativa “Arte e moto” a cura del Moto club Bustese con il coinvolgimento del Liceo Artistico e delle scuole Manzoni, che raccoglierà fondi a favore dell’ Associazione Liberi di crescere.

Nella sala delle feste domenica 16 è prevista la trentottesima “Giornata Borsa e Scambio Minerali e Fossili”, promossa dal Gruppo Naturalista Bustese.