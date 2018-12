Mercato natalizio in viale Alfieri

Torna in un’inedita edizione natalizia il mercato degli Ambulanti dell’Insubria: domenica 16 dicembre una trentina di bancarelle si posizionerà in viale Alfieri, nel tratto che va da piazza Tripoli a via Milazzo.

Dopo il successo delle recenti edizioni del mercatino in viale Lombardia e in via Magenta, gli Ambulanti organizzano, con il patrocinio dell’Amministrazione, “Il Natale di Viale Alfieri”; un’occasione per trovare qualche idea per i regali di Natale e anche un’opportunità di vivacizzazione e promozione per il quartiere di Sant’Edoardo.

Come osservano gli assessori Max Rogora e Paola Magugliani “i mercatini in questo periodo sono molto attrattivi: porteranno nel quartiere tanta gente che avrà anche l’occasione di scoprire le proposte dei negozi della zona che resteranno aperti per l’iniziativa. Il viale sarà invece chiuso al traffico: invitiamo tutti a scoprire o a riscoprire questa bella zona della città, sarà una domenica diversa, un’alternativa alla classica passeggiata in centro”.