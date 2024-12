“Il Baule della Nonna”, torna la “Giocomerenda” al Museo del Tessile di Busto Arsizio

Torna l’appuntamento dedicato alle famiglie presso il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio, in via Volta 6

Domenica 22 dicembre 2024, alle ore 15.30, nell’ambito della rassegna “Domeniche ai Musei”, torna l’appuntamento dedicato alle famiglie presso il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio, in via Volta 6.

L’evento intitolato “Il Baule della Nonna” propone una divertente Giocomerenda per i bambini dai 5 ai 12 anni. Durante l’incontro, i partecipanti scopriranno cosa nasconde un misterioso baule e, con l’ausilio di ricami, pizzi e merletti, realizzeranno decorazioni e biglietti natalizi.

L’attività si svolgerà dalle 15.30 alle 17.00 e terminerà con una merenda tipica bustocca, offerta dalla Pasticceria Enoteca Oscar. La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione tramite Eventbrite, fino a esaurimento posti.

Ogni bambino deve essere accompagnato da un adulto per tutta la durata dell’attività. In caso di impossibilità a partecipare, è richiesto di disdire la prenotazione per lasciare spazio ad altri bambini. Per comunicazioni urgenti il giorno dell’evento, è possibile contattare il numero 0331 627983 a partire dalle ore 15.00.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio Didattica Museale e Territoriale ai numeri 0331 390 242-349 o via email a didattica@comune.bustoarsizio.va.it.