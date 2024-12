Un’associazione del Varesotto ai Premi Erasmus+ 2024: riconoscimento europeo all’invecchiamento attivo

Lo scorso 12 dicembre sono stati conferiti i premi Erasmus+ per le migliori prassi sportive a livello europeo. Tra i riconoscimenti più significativi, spicca quello assegnato alla municipalità di Vila Nova de Famalicão nella sezione “Sport Win-Win”. Questo premio ha valorizzato l’impegno della città portoghese in una dinamica transnazionale sviluppata in collaborazione con l’associazione varesotta Stare Bene Insieme APS.

Il progetto premiato si è caratterizzato per una partnership tecnico-strategica che ha coinvolto anche il Consorzio Parco Alto Milanese, il Comune di Busto Garolfo e il Comune di Mornago. L’iniziativa ha avuto come focus l’invecchiamento attivo e ha promosso lo scambio di buone pratiche per migliorare il benessere fisico e psicologico degli anziani e delle persone diversamente abili.

Nel corso del progetto si sono svolti tre meeting di scambio tra le componenti tecniche e i partecipanti alle attività: due incontri tra Varesotto e Milanese che si sono svolti dall’8 al 12 luglio e dal 9 al 13 settembre 2024 e un incontro finale in Portogallo dal 22 al 26 settembre 2024.

L’esperienza ha permesso di esplorare e mettere in comune le realtà italiane e portoghesi che, grazie a un’ampia offerta di attività sportive adattate, riescono a coinvolgere centinaia di persone. L’obiettivo è stato quello di promuovere il benessere e la salute attraverso lo sport, creando un modello di successo a livello europeo.

Questo riconoscimento rappresenta un’importante consacrazione per l’impegno profuso, evidenziando come la collaborazione transnazionale possa offrire nuove opportunità di crescita e innovazione nel settore sportivo e sociale. L’iniziativa dimostra come le competenze locali possano integrarsi e svilupparsi in un contesto europeo più ampio.

I promotori intendono ora proseguire su questa strada, proponendo nuove progettualità Erasmus+ e cercando di intensificare le relazioni con altri partner europei. L’obiettivo è continuare a scoprire nuove metodologie e best practices per migliorare costantemente l’offerta e il livello delle attività sportive e formative.

Un modello di collaborazione che, grazie al premio di ieri, rappresenta una realtà di riferimento nel panorama europeo.