Gli studenti del Prealpi incontrano Nargiso

Niente libri per una mattina gli studenti del liceo sportivo dell’istituto Prealpi di via San Francesco a Saronno hanno imparato direttamente dalla testimonianza degli sportivi.

A far lezione ai ragazzi, il tennista Diego Nargiso. Il campione napoletano che si è ritirato nel 2001 dopo una carriera ricca di successi, iniziata con la vittoria nel torneo juniores di Wimbledon, è ora un apprezzato commentatore sportivo.

Nargiso si è raccontato “a cuore aperto” ai ragazzi spiegando loro l’importanza dei valori nel mondo delle sport. «Bisogna saper perdere – uno dei passaggi salienti del suo intervento – per imparare umiltà ma paradossalmente bisogna apprendere anche a gestire le vittorie, dall’esaltazione del traguardo raggiunto all’impegno per migliorare e poter superare i propri limiti». Nargiso ha raccontato il cambiamento avvenuto nella società italiana dove “fare sport” non era visto come un’attività professionale e quanta passione e determinazione ha dovuto avere per coltivare il suo sogno.