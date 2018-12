La festa dell’Immacolata alle Motte

La Festa dell’Immacolata è particolarmente sentita dalla comunità della frazione Motte di Luino ed anche oggi molti fedeli hanno seguito la tradizionale processione con il Prevosto Don Sergio Zambenetti e la Santa Messa celebrata da Don Ilario.

«Come ogni anno – commenta il Vice Sindaco Alessandro Casali – la comunità delle Motte vive questa giornata come un momento di aggregazione e di appartenenza. Per tutti noi è una tradizione per rendere innanzitutto omaggio alla Madonna».

La Festa dedicata al giorno dell’Immacolata è una ricorrenza molto sentita: la Cooperativa e’ stata coinvolta per un rinfresco ed è stata allestita una bancarella con prodotti locali dalla scuola primaria Fanciulli.