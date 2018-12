La Pro Patria vuole chiudere il 2018 in bellezza

È un ottimo momento per la Pro Patria, che arriva da due vittorie di fila, otto gare di fila senza sconfitte e quattro gare senza subire gol. I tigrotti non vogliono rovinare questa serie positiva e anche domenica (30 dicembre ore 14.30) a Pistoia cercheranno di fare punti.

Contro la Pistoiese sarà l’ultima partita del 2018 prima della sosta (si riprenderà il 20 gennaio) e la prima giornata del girone di ritorno.

Il largo turnover adottato da mister Ivan Javorcic non ha inciso sull’andamento della Pro Patria, segno che in casa biancoblu tutti sono titolari e che i meccanismi sono oliati e meccanizzati al meglio dai giocatori; Santana e compagni in campo sanno cosa fare, sono coesi e creano un collettivo coriaceo e difficile da scalfire.

Non è un buon momento invece in casa Pistoiese: i ragazzi di mister Antonino Asta – che ha sostituito Paolo Indiani il 23 ottobre – arrivano da cinque sconfitte nelle ultime sei partite, con in mezzo la vittoria 2-0 sull’Arzachena. L’ultimo ko, il 2-1 nel derby contro l’Arezzo, ha rispedito gli arancioni all’ultimo posto in classifica con 14 punti, pari merito con l’Arzachena e la Lucchese, sulle quali però incombono punti di penalizzazione.

Male, ma non malissimo. Nel senso che la Pistoiese nonostante il momento negativo, le tante assenze e la classifica deficitaria, rimane una formazione tosta da affrontare e lo sa bene l’Arezzo, che per superare la resistenza arancione ha dovuto sudare non poco. Un campanello d’allarme per chi pensa di andare a Pistoia a conquistare una facile vittoria.

La diretta di VareseNews è già iniziata (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #DirettaVn e #PistoieseProPatria via Instagram e Twitter.