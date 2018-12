Legnano sorride, Scs beffata. La corsa della Robur si ferma a Piombino

A2 MASCHILE

Torna alla vittoria la Axpo Legnano e lo fa – in trasferta – in una delle gare più delicate della stagione, quella di Cassino contro i padroni di casa fanalini di coda del girone Ovest. Una partita giocata con netto ritardo sul programma originale per via di un tabellone andato in frantumi durante il riscaldamento. In campo però la squadra di Mazzetti ha fatto in pieno il proprio dovere, scappando subito in avanti nel primo quarto (15-29) e poi conducendo nel resto dell’incontro senza mai correre rischi. Strepitosa in attacco l’accoppiata formata da Raffa e Bortolani: 31 punti per il playmaker oriundo, 27 per il 18enne di scuola Olimpia. Doppia cifra (11) anche per London in una delle ultime apparizioni in biancorosso.

BPC Virtus Cassino – Axpo Legnano 70-83 (15-29, 18-11, 11-24, 26-19)

Legnano: Raffa 31 (4/7, 6/12), Bortolani 27 (5/10, 5/10), London 11 (2/2, 2/5), Serpilli 6 (2/4, 0/4), Bozzetto 5 (2/3, 0/1), Bianchi 3 (0/1, 1/4), Ferri 0 (0/1, 0/2), Berra 0 (0/2. Ne: Corti, Coraini. All. Mazzetti.

A2 FEMMINILE

La SCS Varese cade solo a fil di sirena al termine del match interno contro la più quotata Vicenza. A decidere l’incontro (47-50 il punteggio) un tap in vincente di Ivona Matic con fallo subito e libero addizionale messo a segno. Una beffa quella per le biancorosse di Lilli Ferri che hanno poi provato il tiro della disperazione con Visconti che ha trovato però solo il ferro.

Un peccato perché la VelcoFin di Aldo Corno è squadra con classifica ben superiore, ma la SCS è stata in grado di giocare alla pari delle venete comandando anche per lunghi tratti nel punteggio. A cambiare l’inerzia del match il terzo periodo quando Varese ha pagato l’aggressività delle ospiti e un parziale di 5-14. Il “Branco” ha reagito con le triple di E. Mistò e Rossi, ma poi Matic è stata decisiva. Migliore in campo tra le varesine proprio Visconti: 10 punti e 13 rimbalzi. Ora il campionato si ferma fino al 5 gennaio quando la SCS andrà a Carugate.

SCS Varese – VelcoFin Vicenza 47-50 (17-12, 30-24, 35-38)

Varese: E. Mistò 12 (1/6, 3/5), Beretta 3 (1/3 da 3), F. Mistò 6 (3/5), Biasion, Petronyte 2 (1/1), Premazzi 4 (1/1, 0/1), Sorrentino (0/1 da 3), Visconti 10 (2/6, 2/6), Rossi 8 (1/3, 2/8), Polato 2 (1/3, 0/1). Ne: A. Sonzini, I. Sonzini. All. Ferri.

SERIE B MASCHILE

La bella serie della Robur Varese si interrompe bruscamente sul campo di Piombino dove vengono al pettine diversi nodi che la formazione di Cecco Vescovi ha saputo nascondere nelle ultime settimane. La Coelsanus, senza l’infortunato Mercante, si sta infatti spesso allenando a ranghi ridotti per una serie di acciacchi (Caruso appena rientrato, Trentini scavigliato… ultimo della serie) e in Toscana non è riuscita a ripetere i miracoli recenti.

Varese ha retto bene l’urto iniziale chiudendo a -3 il primo parziale e, pur faticando, è rimasta in scia fino alla mezz’ora: nell’ultimo periodo però la Solbat ha preso il largo chiudendo sull’85-58, scarto più pesante di quando avrebbero meritato i gialloblu. Gli esperti Planezio (18), Ferrarese (15) e Rosignoli (9 con 10 rimbalzi) sono stati abbastanza prolifici ma i padroni di casa con sei uomini in doppia cifra hanno conquistato con pieno merito la contesa.

Solbat Piombino – Coelsanus RetF Varese 85-58 (18-15, 16-10, 22-19, 29-14)

Robur Varese: Planezio 18 (6/14, 1/4), Ferrarese 15 (2/8, 3/8), Rosignoli 9 (4/9), Ivanaj 9 (3/6, 1/4), Passerini 4 (1/8, 0/4), Maruca 2 (0/2), Assui 1, Caruso. Ne: Dal Ben, Calzavara, Trentini. All. Vescovi.