Merce contraffatta, nei guai due stranieri

Blitz in piazza Repubblica di Polizia e Finanza per un giro di vite sui venditori ambulanti.

Il controllo è nato nell’ambito dei servizi congiunti predisposti dalla Questura di Varese, effettuati nei luoghi del centro cittadino varesino, notoriamente conosciuti come ritrovo di extracomunitari e gruppi di giovanissimi, attuati, particolarmente, nel periodo pre-natalizio e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati.

In Piazza della Repubblica a Varese sono stati quindi individuati e fermati due giovani stranieri, entrambi poco più che ventenni, cittadini della Costa d’Avorio e privi di documenti. Uno dei due il 23 enne S.K., veniva notato dagli operatori trasportare una grossa borsa, contenente numerosi accessori ed articoli

d’abbigliamento, palesemente contraffatti.

Accompagnati in Questura per identificarli e sottoporli ai rilievi foto segnaletici e riscontro AFIS, ad entrambi i cittadini stranieri è stato notificato un invito presso l’ Ufficio Immigrazione della Questura, ai sensi dell’art. 15 tulps, mentre per S.K. è scattata la denuncia a piede libero per i reati di contraffazione e ricettazione.

Tutta la merce è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.