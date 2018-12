Dove nascono le Rolls Royce delle slitte

Slitte in legno uniche, scintillanti e interamente fatte a mano secondo una tradizione che si tramanda di padre in figlio.

In questo interessante video di Svizzera Turismo, realizzato per presentare la destinazione montana di Les Diablerets, sulle Alpi Bernesi, si racconta l’attività artigianale della famiglia Morerod.

Una testimonianza affascinante di una produzione tipicamente locale realizzata con passione e abilità utilizzando materie prime del territorio, come il legno di frassino, utilizzato in questa produzione proprio per le sue caratteristiche: