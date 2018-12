Open è on line, l’avventura di Mentana è partita

Alle 6.21 di oggi, martedì 18 dicembre, è partita l’avventura di “Open” il nuovo giornale on line fondato da Enrico Mentana.

La filosofia che sta dietro al progetto è ormai nota: Mentana, giornalista affermato, con decine di anni di esperienza alle spalle, ha deciso di dare un’opportunità ai quei giovani che avrebbero voluto tentare la sua stessa strada ma si sono trovati le porte delle redazioni sbarrate.

Il suo progetto, partito cinque mesi fa, ha attirato subito l’interesse del pubblico dei lettori e degli addetti ai lavori. Mentana ha vagliato una per per una le oltre 15.000 candidature arrivate alla sua email, tra queste solo 25 persone sono state scelte, tutte con un background eterogeneo, competenze trasversali e molti non ancora trentenni.

La redazione si trova in Via Medici 15 a Milano, sede centrale del giornale online che farà base anche a Roma.

“Era una scommessa e anche una promessa – si legge stamattina, sulla prima edizione di Open- . Far nascere un giornale direttamente sul web: un triplo salto generazionale, per la tecnologia, per l’età di coloro che sono stati scelti per realizzarlo, e per quella di chi vorremmo lo leggesse, insieme a quanti magari giovani non sono più, ma hanno ancora fame di nuova informazione. Un post giornale, aperto al nuovo, alle contaminazioni, aperto 24 ore al giorno, aperto ai contributi e alle critiche. OPEN, appunto.

Gratis, e vivendo sulle entrate pubblicitarie. Senza un euro dello Stato, né di aiuti né di provvidenze, in libertà. Senza pregiudizi e senza tifare né gufare. OPEN ha come editore una società senza scopo di lucro. Se grazie a chi lo legge intascherà più soldi di quanti il fondatore ha versato, quegli utili saranno reinvestiti nel giornale, per assumere altri giovani e cercare di migliorare la qualità del prodotto. Da oggi ci proviamo, col vostro aiuto”.

L’indirizzo internet di Open è www.open.online.

La pagina facebook

Account Twitter