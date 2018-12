“Pecora nera superstar”, Andrea Valente spiega la diversità agli studenti

Giovedì 20 dicembre la Scuola Secondaria “N. Sauro”di Malnate ha avuto l’opportunità di avere un ospite d’eccezione: lo scrittore Andrea Valente, vincitore del Premio Andersen 2011.

L’iniziativa, promossa e finanziata dal sistema bibliotecario “Valli dei mulini” grazie alla collaborazione con la dott.ssa Silvia Borella e il Comune di Malnate, è stata proposta a tutti gli studenti dell’Istituto.

L’autore ha presentato al giovane pubblico “Pecora nera superstar”, narrazione teatralizzata sul tema della diversità, accompagnata dalla lettura di alcuni racconti. Attraverso il sorriso e con un pizzico di ironia, lo scrittore ha saputo coinvolgere i ragazzi e interagire con loro, facendoli riflettere sul valore della “diversità” e sottolineando, con osservazioni mai banali, la ricchezza nascosta in ognuno di noi.

Così i ragazzi: «Abbiamo apprezzato molto l’incontro con lo scrittore ed è stato bello poter conoscere di persona l’autore di alcuni racconti che in questi anni abbiamo trovato sulle pagine della nostra antologia. Con il suo intervento ci ha trasmesso la sua passione per la lettura e la scrittura. Abbiamo capito che la creatività è come una scintilla presente in ognuno di noi e che basta saperla accendere…ma soprattutto che una “pecora bianca” vale come una “pecora nera” perché “qualsiasi persona non è una persona qualsiasi”».