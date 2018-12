Pistola e cocaina in auto, denunciato 50enne

Girava di notte, sotto effetto di cocaina, con una pistola lanciarazzi modificata in modo da poter sparare proiettili. I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Busto Arsizio nel corso della nottata hanno denunciato un 50enne marocchino, pregiudicato, a piede libero per detenzione e porto abusivo di armi, guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, detenzione stupefacente per uso personale.

Nel corso delle intense attività di prevenzione ai furti in abitazione, in zona residenziale, i militari si trovavano nel quartiere Sant’Anna, quando hanno sottoposto a controllo e relativa perquisizione personale e veicolare l’uomo che veniva trovato in possesso di una pistola lancia razzi cal. 9, con canna modificata, contenente 5 proiettili a salve.

Nel corso della stessa perquisizione il medesimo soggetto veniva trovato in possesso di una modica quantità di cocaina. L’arma, invece, è stata sequestrata e verrà inviata al Ris di Parma per la verificarne l’evento coinvolgimento in atti delittuosi della zona (la pistola modificata, infatti, è risultata idonea ad un utilizzo pressochè normale).

Sono in corso anche ulteriori accertamenti per chiarire i motivi della presenza dell’uomo, da solo in auto, in piena notte, nel quartiere residenziale: le ipotesi al vaglio sono che potesse svolgere funzioni da palo ad alcuni complici oppure che stesse semplicemente svolgendo un “sopralluogo” per future attività criminali.