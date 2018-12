Polizia associata, Galliate Lombardo rinvia la decisione

Non si è parlato della gestione associata della Polizia Locale, nel consiglio comunale di ieri sera, venerdì 21 dicembre, a Galliate Lombardo. La decisione di Daverio di non rinnovare la convenzione, ha spinto gli amministratori di Galliate a ritirare il punto che era all’ordine del giorno.

Senza Daverio, e dopo la rinuncia, qualche anno fa di Bodio Lomnago e Buguggiate, diventa indispensabile tornare a ragionare sulla convenzione associata degli agenti della polizia locale e su tutta la gestione amministrativa e burocratica.

La “crisi” è cominciata qualche giorno fa, con la defezione di Daverio annunciata nell’ultimo consiglio comunale di Azzate. La gestione associata scade il 31 dicembre, dopo quel termine, se non sarà rinnovata, come ormai pare evidente, ogni paese dovrà sbrigarsela per conto proprio, fino ad una nuova soluzione che tutti e tre i Comuni coinvolti nella gestione associata della Polizia Locale (Daverio, Azzate capofila e Galliate Lombardo) pare vogliano trovare.

«Pur esprimendo parere positivo alla Gestione associata e coordinata dei servizi di Polizia locale tra Azzate, Daverio e Galliate Lombardo, abbiamo deciso, in accordo con tutto il consiglio comunale, di ritirare il punto del giorno – spiega il sindaco Angelo Bertagna– . Data, infatti, la posizione dell’amministrazione di Daverio, era inutile votare favorevolmente alla proposta. Ci siamo proposti di ridiscutere il progetto di gestione associata con le due amministrazioni nelle prossime settimane, avendo come obiettivo l’unione nella gestione dei servizi di Polizia Locale, Protezione Civile e Commercio. Siamo positivi sullo sviluppo per processo».