Il potere delle storie, il coraggio di Parvana

L’ultimo appuntamento con la prima stagione di CinemaKids è per domenica 9 dicembre con “I racconti di Parvana“, la lotta di una ragazza Afghana contro l’oppressione. Il film di animazione sarà proiettato due volte, alle ore 10.30 del mattino e poi nel pomeriggio alle ore 16 , sempre nella sala di Filmstudio90, in via De Cristoforis 5.

Protagonista questa volta della rassegna cinematografica per i più giovani è Parvana, una ragazza di 11 anni cresciuta nell’Afghanistan controllato dai Talebani. Quando il padre viene ingiustamente arrestato, Parvana si traveste da ragazzo per aiutare la famiglia e, ricordando le storie raccontate dal padre, riesce con forza, coraggio e determinazione a portare avanti il suo viaggio, per scoprire, al costo della sua stessa vita, se il padre è ancora vivo.

Il film è adatto a bambini dai 7 anni in su.

Per assistere alla proiezione nella sala di Filmstudio90 è necessaria la tessera da prenotare a questo link almeno un giorno prima della manifestazione e prima del film sarà offerta la merenda a tutti i bambini in sala.

La tessera socio Cinemakids 2018/19 (fino ai 14 anni) costa € 2,00, scadrà il 31-12-2019 e darà diritto all’accesso alla Sala Filmstudio 90 ed all’ingresso ridotto a 3 euro sia al Cinema Nuovo che alla Sala Filmstudio90 (ingresso senza abbonamento 5 euro).

