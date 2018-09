Il Cinema per ragazzi diventa “CinemaKids!”

Bambini al cinema di domenica con il nuovo calendario di CinemaRagazzi che diventa “CinemaKids!”. La rassegna, promossa come sempre dall’associazione Filmstudio90 sarà ospitata in due sale: il Cinema Nuovo di viale dei Mille e Filmstudio90, al primo piano della Coopuf in via De Cristoforis.

Nove i film in calendario, tutti dedicati ai bambini dai 6 anni in su e alle loro famiglie a cominciare da questa domenica 30 settembre.

PRIMO APPUNTAMENTO

La rassegna inizia domenica 30 settembre alle ore 15 al Nuovo con la proiezione di “Belle e Sebastien – amici per sempre”. Protagonisti due dei personaggi più amati da generazioni di bambini, che raccontano una storia nuova. Belle è diventata mamma di tre splendidi cuccioli e Sebasien è cresciuto, ha 12 anni e finalmente vive in famiglia quando l’arrivo di un presunto proprietario di Belle, che vuole portarsela via, li costringe a una nuova avventura.

A OTTOBRE

Altri tre film sono in programma per il mese di ottobre. Saranno proiettati al cinema Nuovo i cartoon “Big fish and Begonia” (7 ottobre alle ore 15) sul mondo delle divinità delfino e il terzo episodio di Hotel Transilvania “Una vacanza mostruosa”(21 ottobre ore 15).

In programma invece alla sala Filmstudio90 il ritorno di un grande classico al cinema “Biancaneve e i sette nanni”, in doppia proiezione al mattino alle 10.30 e nel pomeriggio alle ore 16 di domenica 28 ottobre

TITOLI IN CALENDARIO

In rassegna anche “La mia vita da zuccherina” (11 novembre alle 10.30 e alle 16 a Filmstudio90), “Mary e il fiore della strega” (18 novembre, ore 15 al Nuovo) e Zanna Bianca (25 novembre, ore 15 al Nuovo). E poi, per choi se lo fosse perso, l’attesissimo “Gli incredibili 2″( 2 dicembre alle 15 al Nuovo) E “I racconti di Paravana” (alle 10.30 e alle 16 a Filmstudio90)

MERENDA AL CINEMA

Per le proiezioni nella sala di Filmstudio90 è necessaria la tessera da prenotare a questo link almeno un giorno prima della manifestazione e durante le proiezioni sarà offerta la merenda a tutti i bambini in sala.

La tessera socio Cinemakids 2018/19 (fino ai 14 anni) costa € 2,00, scadrà il 31-12-2019 e darà diritto all’accesso alla Sala Filmstudio 90 ed all’ingresso ridotto a 3 euro sia al Cinema Nuovo che alla Sala Filmstudio90 (ingresso senza abbonamento 5 euro).

Per il programma completo leggi qui