Biancaneve torna al cinema per un giorno

Torna sul grande schermo, ma solo per due proiezioni, “Biancaneve e i sette nani”, il cartoon capolavoro di Walt Disney, pietra miliare nella storia del cinema.

A proporlo è la rassegna “Cinema Kids” per domenica 28 ottobre, al mattino alle ore 10,30 e poi nel pomeriggio, alle ore 16, sempre nella sala di Filmstudio90, in via De Cristoforis. Per i bambini l’occasione più unica che rara di vedere al cinema una pellicola che, nonostante i suoi 81 anni, conserva intatto tutto il suo fascino.

Basato sull’omonima fiaba dei fratelli Grimm, si tratta del primo dei ClassiciDisney, del primo lungometraggio interamente a colori, del primo film di animazione prodotto negli Stati Uniti e del primo, in assoluto, ad utilizzare la tecnica del “cel animation”.

Per assistere alla proiezione nella sala di Filmstudio90 è necessaria la tessera da prenotare a questo link almeno un giorno prima della manifestazione e durante il film sarà offerta la merenda a tutti i bambini in sala.

La tessera socio Cinemakids 2018/19 (fino ai 14 anni) costa € 2,00, scadrà il 31-12-2019 e darà diritto all’accesso alla Sala Filmstudio 90 ed all’ingresso ridotto a 3 euro sia al Cinema Nuovo che alla Sala Filmstudio90 (ingresso senza abbonamento 5 euro).

