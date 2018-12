“La Canzone del mare”: amore tra fratelli e separazione

L’amore tra fratelli, l’abbandono, il coraggio. Tutti temi affrontati con poesia di immagini e dialoghi dal film “La canzone del mare”di Tomm Moore, con cui si chiude la prima stagione della rassegna pre ragazzi CinemaKids promossa da Filmstudio90.

Il film sarà proiettato nella giornata di domenica 9 dicembre , alle ore 10.30 e alle ore 16 nella sala di Filmstudio90 in via De Cristoforis 5 al posto dei “Racconti di Parvana“, inizialmente annunciato in calendario e sostituito all’ultimo minuto “perché non ancora disponibile per la programmazione nelle sale cinematografiche”, spiegano i promotori.



Protagonisti della “Canzone del mare” sono Saoirse, l’ultima Selkie, e suo fratello Ben. In seguito alla scomparsa della madre, il papà rinuncia a tenerli con sè al Faro e vengono mandati a vivere con la nonna in città.

La notte di Halloween i due fratelli decidono di sgattaiolare verso la casa del faro nei pressi del mare. Durante il percorso incontrano diverse creature, parte di una tradizione che ormai è sempre più dimenticata, e scoprono che la voce di Saoirse può garantire la loro sopravvivenza. Ma la bimba riesce a parlare e cantare solo se indossa il suo mantello Selkie, che le è stato tolto dal padre, proprio per allontanarla dal medesimo destino della madre.

Inizia così un conto alla rovescia per recuperare il mantello, scoprire la voce, elaborare la separazione e ritrovare la serenità.

Per assistere alla proiezione nella sala di Filmstudio90 è necessaria la tessera da prenotare a questo link almeno un giorno prima della manifestazione e prima del film sarà offerta la merenda a tutti i bambini in sala.

La tessera socio Cinemakids 2018/19 (fino ai 14 anni) costa € 2,00, scadrà il 31-12-2019 e darà diritto all’accesso alla Sala Filmstudio 90 ed all’ingresso ridotto a 3 euro sia al Cinema Nuovo che alla Sala Filmstudio90 (ingresso senza abbonamento 5 euro).

