Mastini Varese, scelto l’allenatore: è il canadese Dave Rich

Dopo la parentesi italo-finlandese (Da Rin prima, Matikainen poi) i Mastini Varese tornano a guida canadese: nella stagione 2026-27 la formazione giallonera sarà diretta da Dave Rich, 57enne nato a Ottawa che tuttavia vanta una lunga esperienza in Germania e quindi ha già ben chiare le esigenze e le regole dell’hockey europeo.

Non solo, perché per un periodo Rich ha diretto una formazione di IHL: era il 2019 e il neo-tecnico mastino assunse la guida del Pergine in quel campionato che poi si fermò a causa del Covid. E la stagione successiva dovette rescindere il contratto dopo pochi mesi: un’incompiuta che ora diventa uno stimolo in più per fare bene a Varese.

Se la Germania resta la sua seconda patria (arrivò nel 1990 da giocatore e vi è rimasto per l’appunto fino al ’19 iniziando ad allenare nel 2005), la parte più curiosa della carriera di Rich è quella successiva al Pergine: dal 2021 il coach canadese ha infatti allenato la nazionale degli Emirati Arabi Uniti alternando questa panchina con quella degli Abu Dhabi Storms.

«Sono felice di essere tornato nella IHL – spiega Rich nel comunicato diffuso dai Mastini – L’esperienza di Pergine è stata fantastica, poi è arrivato il Covid e non ho potuto concludere la mia seconda stagione con una buona squadra giovane. Da lì sono andato negli Emirati e ora vengo a Varese con l’idea di trasmettere positività e divertimento. Nell’hockey ci sono alti e bassi e per questo bisogna sempre rimanere positivi».

Rich traccia anche un identikit del gioco che vuole produrre all’Acinque Ice Arena: «Vorrei impartire un hockey veloce, fluido ed emozionante, ma sarà fondamentale mantenere un buono spirito di squadra. L’obiettivo è quello di migliorarci ogni giorno e dovremo essere tutti sulla stessa barca: tifosi, giocatori, dirigenza e tutto ciò che ruota intorno alla squadra. Se riusciremo a remare nella stessa direzione e creare un clima positivo, raggiungeremo il nostro obiettivo. Di Varese ho buoni ricordi: ci siamo affrontati diverse volte e i tifosi gialloneri sono sempre stati fantastici e rumorosi e questo aiuta la squadra. Non vedo l’ora di rivivere quell’esperienza per sentire il rumore del palaghiaccio con la gente che spinge la squadra».