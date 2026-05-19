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Il Greensleeves Gospel Choir al Centro Gulliver

Porteranno voci, armonie e l'energia travolgente del gospel

Greensleeves Gospel Choir di Varese ad Azzate

Domenica 24 maggio 2026, alle ore 17:00, il Centro Gulliver celebrerà il suo 40° anniversario con un evento unico ed imperdibile: il concerto del Greensleeves Gospel Choir, che porteranno voci, armonie e l’energia travolgente del gospel nella sede di via Albani 91, Varese.

In programma i grandi classici del repertorio, brani che faranno emozionare e che renderanno ancor più unico questo momento, che Centro Gulliver vuole condividere con il territorio e con la comunità varesina.

Ingresso libero e gratuito.

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di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
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Pubblicato il 19 Maggio 2026
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