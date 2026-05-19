Il Greensleeves Gospel Choir al Centro Gulliver

Domenica 24 maggio 2026, alle ore 17:00, il Centro Gulliver celebrerà il suo 40° anniversario con un evento unico ed imperdibile: il concerto del Greensleeves Gospel Choir, che porteranno voci, armonie e l’energia travolgente del gospel nella sede di via Albani 91, Varese.

In programma i grandi classici del repertorio, brani che faranno emozionare e che renderanno ancor più unico questo momento, che Centro Gulliver vuole condividere con il territorio e con la comunità varesina.

Ingresso libero e gratuito.