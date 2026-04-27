Lunedì sera chiuso in parte il raccordo Varese-autostrada A8
Due ore di limitazioni per rifacimento della segnaletica orizzontale
Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada (raccordo autostradale Varese-A8), per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 alle 24:00 di lunedì 27 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Buguggiate, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.
In alternativa si consiglia di percorrere la A60 Tangenziale di Varese, uscire al primo svincolo verso la SP57 Gazzada/Morazzone e rientrare sulla A60 in direzione Buguggiate, per poi immettersi in A8 verso Varese.
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