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Lunedì sera chiuso in parte il raccordo Varese-autostrada A8

Due ore di limitazioni per rifacimento della segnaletica orizzontale

lavori autostrada notte

Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada (raccordo autostradale Varese-A8), per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 alle 24:00 di lunedì 27 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Buguggiate, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa si consiglia di percorrere la A60 Tangenziale di Varese, uscire al primo svincolo verso la SP57 Gazzada/Morazzone e rientrare sulla A60 in direzione Buguggiate, per poi immettersi in A8 verso Varese.

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Pubblicato il 27 Aprile 2026
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